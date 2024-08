CdS - Torna viva l'ipotesi di scambio col Chelsea: Lukaku e soldi per Osimhen

vedi letture

Con Omorodion saltato, infatti, per il Chelsea potrebbe tornare di moda il nome di Victor Osimhen. Il Napoli vuole capitalizzare al massimo la sua cessione

Il Napoli e il centravanti: questione spinosa, tra i nodi ancora da sciogliere che non fanno dormire sonni tranquilli ad Antonio Conte. La posizione del tecnico salentino è chiara: vuole Romelu Lukaku, che si sta allenando da solo nell'attesa che si sblocchi la trattativa tra i partenopei e il Chelsea.

I Blues, dal canto loro, stanno vivendo giorni intricati. Hanno un reparto offensivo particolarmente affollato, a cui stavano per aggiungere anche Samuel Omorodion dell'Atletico Madrid. Nonostante avesse già sostenuto le visite mediche con il londinesi, all'ultimo si sono tirati indietro e l'affare è saltato. Al suo interno c'era anche Connor Gallagher, che doveva fare il percorso inverso rispetto a Omorodion: il Chelsea ha provato a 'ritrattare', cercando di inserire nella trattativa anche Joao Felix. Fase complicata dunque per la società che fu di Abramovich che, sul fronte Lukaku, rimane ferma sulla richiesta da 40 milioni che il Napoli non ha intenzione di spendere.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci potrebbe essere una novità in grado di sbloccare l'impasse. Con Omorodion saltato, infatti, per il Chelsea potrebbe tornare di moda il nome di Victor Osimhen. Il Napoli vuole capitalizzare al massimo la sua cessione ma, in caso di trattative con i Blues, i due club potrebbero 'scambiarsi' i centravanti - con chiaramente un conguaglio in favore dei partenopei - e risolvere i rispettivi problemi.