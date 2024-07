CdS - Tutto confermato: Chiesa può lasciare la Juve e il Napoli ci pensa

Federico Chiesa, reduce da un Europeo deludente, non è ritenuto da Motta elemento centrale per il nuovo disegno tattico così, visto che la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 si è arenata, il tempo delle scelte è arrivato. All’orizzonte ci sono Bayern Monaco e Manchester United, oltre a Roma e Napoli, ma al momento nessuna pista è prevalente. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.