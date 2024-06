CorSera, Colombo: "Contatti fitti Conte-Lukaku, il belga ha confessato una cosa agli amici"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera: “I contatti tra Lukaku e Conte sono già partiti di giorni, è il suo giocatore di riferimento e il belga ha confessato agli amici di essere stato contattato dal tecnico. Gli ha chiesto di presentarsi in grande forma, almeno con cinque chili in meno. Maresca non considera Lukaku prioritario, anche se vorrà valutarlo. Ad oggi, però, ci sono moltissime possibilità che il belga sia l’erede di Osimhen, le possibilità sono molto alte.

L’arrivo di Lukaku al Napoli sarebbe il guanto di sfida diretto all’Inter scudettata. Non esiste nessun allenatore come Conte, capace di esaltare e valorizzare l’ex Roma. Altre squadre su Lukaku? Mourinho ha già escluso il belga, ma dipende anche dai rancori che serba per l’addio alla Roma. La maggior concorrente del Napoli, in questo momento, è proprio il Chelsea. Ripeto: Maresca valuterà Lukaku prima di dare il via libera per la cessione.

Kvara? Il PSG sta pressando, ma molto dipenderà da quanto Conte riuscirà ad essere persuasivo, sia nei confronti del calciatore che nei confronti della società. Il Napoli di Conte si presenta già come una delle squadre che proverà a lottare per lo Scudetto, al netto di come sarà la rosa al termine del mercato.

Chiesa? Non rientra nei programmi della Juventus, che ne sta contemplando la cessione. De Rossi è innamorato di lui, ma arriva da un periodo complicato. Ha fatto tanta panchina e la prossima stagione dovrà essere quella del rilancio, anche altrove”.