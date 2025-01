CorSera - Danilo sbalordito dalla scarsa riconoscenza Juve: pretende la buonuscita

Danilo, messo fuori rosa dalla Juventus, è in uscita dal club bianconero per questa sessione di mercato di gennaio. Le ultime sul difensore brasiliano, obiettivo di mercato del Napoli, le riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola: "Per la cessione di Danilo al Napoli chiede 3 milioni, ma il difensore sbalordito per il trattamento di scarsa riconoscenza dopo quanto ha dato in sei anni alla causa bianconera, pretende la buonuscita per interrompere il contratto con sei mesi di anticipo".