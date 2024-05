Corsera - Lukaku con Conte in panchina: si lavora per Osimhen al Chelsea

. Si parla di ipotetico scambio proprio col nigeriano più ricco conguaglio al club azzurro. Ricordiamo che la clausola di Osi è di 130 milioni

In attesa dell'arrivo di Antonio Conte, che si avvicina alla panchina del Napoli, stanno iniziando a farsi più concrete le prime idee per il calciomercato estivo.

Il tecnico leccese non dovrebbe avere in rosa Victor Osimhen e per rimpiazzarlo - afferma il Corriere della Sera - si sarebbe fatto il nome di Romelu Lukaku. Big Rom, infatti, non verrà riscattato dalla Roma e farà ritorno al Chelsea. Si parla di ipotetico scambio proprio col nigeriano più ricco conguaglio al club azzurro. Ricordiamo che la clausola di Osi è di 130 milioni mentre Lukaku dal Chelsea viene valutato una quarantina di milioni. Quindi bisognerà trovare l'accordo economico giusto.