CorSera - Raspadori non si muove a gennaio! Chance per lui in Coppa Italia

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Esprimo gioia nel sapere che le condizioni di Bove stanno migliorando, è questa la priorità. Raspadori? Mi sono abituata a fidarmi di Conte, penso che sia una persona che quando parla pesa molto le parole e lui è stato chiaro rispetto a Raspadori. E’ inutile fare altri discorsi per gennaio, anche se mi dispiace per Raspadori perchè lo stimo molto sia dal punto di vista sportivo che umano. A Napoli non ha avuto occasione di dimostrare chi è, mi farebbe piacere vederlo giocare con continuità. Sarei contenta se rimanesse, ma forse per lui sarebbe importante mettere più minuti nelle gambe.

Mi fido di Conte e quindi credo che Raspadori resti qui. Giovedì contro la Lazio avrà una grande chance. Non mi aspetto un turn over molto ampio perché la Lazio non è il Palermo, la Lazio arriverà alla sfida in maniera agguerrita, ferita e vorrà dimostrare che quello col Parma è stato solo un incidente di percorso. Conte vuol far strada in Coppa Italia e non mi aspetto troppi cambi.

Mercato di gennaio? Mi aspetto un difensore centrale, ma non faranno tanto per fare. Se si può arrivare al difensore che Conte ritiene quello giusto allora si farà, ma non arriverà un difensore a caso. Le logiche del mercato sono strane ed a gennaio lo sono ancor di più. Il club sta lavorando su alcuni profili, ma non è scontato che arrivi il difensore”.