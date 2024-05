Dazn - Gasperini verso la permanenza a Bergamo: si lavora per Conte (che non è in contatto col Milan)

Gian Piero Gasperini, uno dei principali obiettivi degli azzurri, va verso la permanenza a con l'Atalanta: così i riflettori sono tutti su Antonio Conte

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha rivelato gli ultimi movimento per quanto riguarda le panchine di Serie A tra cui quella del Napoli. Gian Piero Gasperini, uno dei principali obiettivi degli azzurri, va verso la permanenza a Bergamo con l'Atalanta: così i riflettori sono tutti su Antonio Conte che resta la prima scelta e su cui la dirigenza partenopea sta continuando a lavorare. Per il tecnico leccese non ci sono altre sirene: al momento nessun contatto ufficiale tra lui e il Milan. Più defilati ma sempre presenti in lista i profili di Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

Ecco quanto riportato da Orazio Accomando: "Panchine Juventus, Napoli, Milan, Bologna. Juve: sarà separazione con Allegri. Thiago Motta pronto a prendere il suo posto. Napoli: Gasperini destinato a restare a Bergamo. Si lavora ancora per Conte, in lista sempre Pioli e Italiano. Milan: Gallardo nome nuovo e forte, ma deve rescindere con Al Itthad. Nessun contatto ufficiale con Conte al momento. Conceicao e Fonseca gli altri due profili. Bologna: nessun dietrofront di Motta, permanenza ormai davvero complicata. Italiano in pole per sostituirlo".