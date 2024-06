Dazn- L’arrivo di Buongiorno al Napoli non esclude Hermoso!

Il Napoli di Antonio Conte ha come primo obiettivo per la difesa il capitano del Torino Alessandro Buongiorno.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli di Antonio Conte ha come primo obiettivo per la difesa il capitano del Torino Alessandro Buongiorno, ma non è l'ultimo difensore centrale nel mirino del club azzurro.

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato DAZN che nei giorni scorsi ha parlato della trattativa per Mario Hermoso, ha precisato su X la strategia di Manna e De Laurentiis per la difesa: "Buongiorno non esclude Hermoso, anzi...", dunque potrebbe esserci l'arrivo di entrambi i difensori. Ricordiamo che Hermoso il 30 giugno sará svincolato dall'Atletico Madrid.