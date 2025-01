Dazn - Napoli ha chiesto Fagioli in prestito: il centrocampista apre all'addio

vedi letture

Questa la notizia che arriva via X da Orazio Accomando, giornalista di Dazn

Il Napoli avrebbe chiesto alla Juve il prestito con diritto di riscatto di Nicolò Fagioli. Questa la notizia che arriva via X da Orazio Accomando, giornalista di Dazn: "Juventus, sondaggio di Marsiglia e Napoli per Fagioli. Entrambi i club hanno chiesto informazioni per un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista ha aperto al trasferimento visto lo scarso utilizzo degli ultimi mesi".