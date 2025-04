Dazn - Non solo Juventus (per cui il prezzo è più alto): c'è un top club spagnolo su Osimhen

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, ha raccontato le ultime di mercato su Victor Osimhen tramite il suo account X: "Napoli, su Osimhen c’è l'interesse della Premier (Chelsea e United in testa) ma anche del Barcellona. Clausola per l’estero di 75 milioni. La Juventus potrebbe inserirsi ma dipenderà dalla qualificazione in Champions e dal mercato in uscita. La richiesta per le italiane è di 100 milioni".

