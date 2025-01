Gazzetta - Caprile, oggi l'ultima panchina: lunedì a Cagliari nello scambio di prestiti

Per molti elementi il momento dell'addio sta per arrivare. A Napoli il secondo portiere Elia Caprile oggi siederà in panchina, ma lunedì - scrive la Gazzetta dello Sport - prenderà il volo per Cagliari. Ad attenderlo c'è Davide Nicola che, anche grazie a lui, si è salvato ad Empoli e da quest’estate chiede un portiere perché non è mai stato convinto di Simone Scuffet che - nello scambio di prestiti - approderà a Napoli a far da vice all’amico friulano Alex Meret.

Insieme sin da bambini, si ritroveranno insieme a Napoli dove Alex sta per dire sì al rinnovo del contratto (per il quotidiano l’intesa si dovrebbe trovare sui 2,5 milioni a stagione) fino al 2027 che si è guadagnato con grandi prove. Fino a qualche tempo fa c’era indifferenza, non convinceva. Proprio come Scuffet che, dopo un gran bel campionato con Claudio Ranieri, non è piaciuto a Nicola che spesso gli ha preferito l’albanese Alen Sherri.