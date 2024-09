Gazzetta - Dal Qatar all'Arabia: tre soluzioni per la cessione last-minute di Osimhen

"Napoli, caos Osimhen", titola La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Scontato dopo le ultime ore di mercato in cui il nigeriano sembrava essere a un passo dall'addio: tutto saltato sia con l'Arabia Saudita che con il Chelsea, i partenopei dunque dovranno capire come gestire un giocatore che rimarrà fuori lista fino ad ulteriori novità. Al momento però non c'è nulla di concreto, come evidenziato dal quotidiano: sono due le strade possibili, la prima riguarda un'ulteriore cessione nella Saudi Pro League, ma non sarà facile trovare un altro club dopo lo strappo avvenuto nei giorni scorsi.

A fermare tutto è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha ritenuto insufficiente l'offerta da 70 milioni più bonus per il cartellino del giocatore. "Certo non esiste soltanto l'Arabia, il cui mercato chiude domani: c'è ad esempio la Turchia, dove si possono fare operazioni per altre due settimane. Oppure il Qatar: zero fascino, ma lì è terra dello sceicco del Paris Saint-Germain, hai visto mai una soluzione ponte?", evidenzia il quotidiano. Ma non sarà facile trovare un'alternativa a breve termine, il club dovrà anche valutare l'eventualità di avere a libro paga un ingaggio pesante, motivo per il quale potrebbero esserci ipotesi di riconciliazione durante la sosta, in modo tale da poter reintegrare il giocatore.