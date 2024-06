Gazzetta - Il Napoli non offre più di questa cifra per Lukaku

Napoli su Romelu Lukaku, pupillo di Conte. Il club di De Laurentiis ha avviato i primi contatti col Chelsea

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli su Romelu Lukaku, pupillo di Conte. Il club di De Laurentiis ha avviato i primi contatti col Chelsea: Romelu ha una clausola da 43 milioni di euro che Manna e De Laurentiis reputano troppo alta. Se i Blues dovessero aprire al prestito, il Napoli affonderebbe subito il colpo.

Ma al momento non è una via percorribile, perché il Chelsea deve monetizzare entro fine mese: e allora l’offerta azzurra potrebbe essere di 20 milioni, massimo 25. Romelu vuol tornare in Italia e per il Chelsea resta un problema: risolverlo velocemente aiuterebbe a programmare al meglio il mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.