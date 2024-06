Gazzetta - Kvara, il Napoli da tempo chiede di rinnovare: se non firma, resta lo stesso

La linea sarà quella dura per Kvicha Kvaratskhelia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando della volontà ferma del club di Aurelio De Laurentiis, annunciata anche da Conte: nessuna possibilità di cessione quest'anno per il georgiano, tentato invece dal Psg. L'incontro è stato sereno, ma non risolutivo: il Napoli ha ribadito la centralità nel progetto di Conte, un gesto apprezzato, ma ad oggi Kvaratskhelia non ha messo da parte l'intenzione di unirsi al Psg che offre 11mln a stagione.

Il Napoli da tempo attende di poter rinnovare ed adeguare il contratto di Kvaratskhelia attualmente a 1,5mln di euro - chiarisce il quotidiano - ed il club partenopeo partiva da un'offerta da 4mln di euro, ma ora intende avvicinarsi più possibile anche alle richieste del giocatore e salirà ulteriormente. Se non verrà accettata la proposta e lo sforzo del Napoli, la linea è comunque di andare avanti col contratto attuale. Il Napoli ha deciso in ogni caso: Kvaratskhelia non andrà via.