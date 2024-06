Gazzetta - Kvaratskhelia non si muove: il Napoli ha alzato l'offerta per il rinnovo

Il Napoli ha le idee chiare, su spinta anche di Antonio Conte e del ds Manna, ma c'è bisogno del rinnovo contrattuale

Kvicha Kvaratskhelia non si muove. Il Napoli ha le idee chiare, su spinta anche di Antonio Conte e del ds Manna, ma c'è bisogno del rinnovo contrattuale per trattenere il georgiano almeno per un'altra stagione. Il Psg l'ha capito e s'è defilato, come raccontato ieri dalla stampa francese, ma ora il club partenopeo deve sbloccare l'intesa sul rinnovo

La società è ben disposta ad accordargli un sostanzioso aumento, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport: "L'offerta è stata recapitata da tempo a Jugeli: la scadenza passerebbe dal 2027 al 2028, lo stipendio aumenterebbe da 1,5 a 4 milioni più bonus e ci sarebbe l'inserimento di una clausola molto simile a quella di Osimhen che tutelerebbe tutti. Il georgiano ne chiede 5 ed è molto probabile che il club riesca ad ammorbidire la propria posizione per avvicinarsi a quella dell'attaccante, alzando la parte fissa. In fin dei conti, è diffusa la consapevolezza che questo adeguamento sia assolutamente meritato e che per certi aspetti possa anche essere considerato tardivo".