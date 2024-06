Gazzetta - Napoli-Hermoso, diversi colloqui con Conte: è entusiasta del progetto

Dopo Rafa Marin, sono giorni decisivi per un altro obiettivo per la difesa, Mario Hermoso che si svincolerà dall'Atletico Madrid

Dopo Rafa Marin, sono giorni decisivi per un altro obiettivo per la difesa, Mario Hermoso. Il giocatore si svincolerà dall'Atletico Madrid e - riferisce la Gazzetta dello Sport - ha già avuto diversi colloqui con Conte, manifestando un certo entusiasmo per il progetto del Napoli. La questione è unicamente economica.

In questi casi, però, le richieste di ingaggio e commissioni sono piuttosto alte e rappresentano un ostacolo, ma Manna pianifica un incontro risolutore con l'agente e gli intermediari italiani per capire i margini per chiudere l'operazione. Il Napoli ha intenzione di rivoluzione il reparto e l'unico quasi certo di restare è Rrahmani.