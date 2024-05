Gazzetta - PSG su Osi e Kvara: i parigini hanno proposto Kolo Muani come contropartita

Vincenzo D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo D’Angelo, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen e Kvaratskhelia sono entrambi obiettivi del PSG. Il georgiano fa parte di una short list di giocatori per il prossimo 433 di Luis Enrique. Kvataskhelia ha un contratto fino al 2027, ma l’ingaggio andrà rivisto. L’agente del calciatore ha detto al Napoli che piace sia a Barcellona che a PSG. Difficile che il Barcellona sia disposto ad investire ed a spendere molto, mentre il PSG ha i soldi che risparmia dall’ingaggio monstre di Mbappè e li vuole rinvestire. Cercano un centravanti e un esterno e piacciono i due azzurri.

A Parigi c’è un giocatore in eccesso che è Kolo Muani. Quest’anno è andato in grande difficoltà e il club vorrebbe inserirlo come contropartita per uno tra Osimhen e Kvaratskhelia. Il Napoli dovrebbe però chiedere al PSG di partecipare al pagamento dell’ingaggio, ingaggio che in Italia nessuno si potrebbe permettere”.