Il Mattino - Paixao in pole per il dopo-Kvara: piace a Conte, contatti già avviati

vedi letture

Igor Paixao è il nome in pole position per raccogliere l'eredità di Khvicha Kvaratskhelia. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino: “Il primo tassello è prendere un'ala sinistra e in pole c'è Igor Paixao, il brasiliano del Feyenoord che nei giorni scorsi ha già avuto i primi contatti con gli azzurri. Piace, molto, a Conte. Napoli e Feyenoord si parleranno ancora nelle prossime settimane”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).