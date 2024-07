Il Roma - Buongiorno, no del Napoli a una clausola da 55mln dal 1° anno! La posizione dell'Inter

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su X le ultime sulla trattativa tra Buongiorno e il Napoli e sull’inserimento dell’Inter

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su X le ultime sulla trattativa tra Buongiorno e il Napoli e sull’inserimento dell’Inter: “L’accordo tra il Napoli e Buongiorno non si chiude (ancora) per la clausola chiesta dal giocatore di 55 milioni a partire dal prossimo anno. Il Napoli non è d’accordo. L’inserimento dell’Inter, annunciato pubblicamente, è ovviamente una manovra per mettere pressione al club azzurro. L’Inter oggi non ha i soldi per comprare Buongiorno. Poi chiaramente se il giocatore ha cambiato idea lo dicesse. A 40 milioni si possono trovare altri difensori di grande livello”.