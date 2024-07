Il Roma - Clausola Osimhen valida solo per l'estero: il valore, il Napoli non accetta sconti

vedi letture

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su X le ultime di mercato del Napoli.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riferito su X le ultime di mercato del Napoli: "La clausola di Victor Osimhen non vale per l'Italia e ammonta a 120 milioni (130 per i club arabi). Il Napoli non accetta sconti e aspetta l'intero importo. Per ora non sono state portate offerte. L'attaccante è stato convocato per il ritiro di Dimaro e si allenerà regolarmente. Questo non cambia i piani per la sua cessione.

Come anticipato, domani le visite di Rafa Marin e Spinazzola a Roma: raggiungeranno Castel Volturno dopo le firme sui contratti. Buongiorno, dopo le firme e l'annuncio, si aggregherà assieme agli altri reduci dall'Europeo direttamente a Castel di Sangro. Zanoli è stato ceduto al Genoa in prestito con diritto. Presto anche Gaetano potrebbe partire: si tratta per la cessione a titolo definitivo col Cagliari interessato".