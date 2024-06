Il Roma - Conte ha chiesto solo tre rinforzi: spunta il modulo prescelto

Conte avrebbe chiesto “solo” tre rinforzi: un difensore bravo sia con la difesa a tre che a quattro

Conte avrebbe chiesto “solo” tre rinforzi: un difensore bravo sia con la difesa a tre che a quattro. Un centrocampista di qualità per sostituire Zielinski, e ovviamente l’eventuale erede di Osimhen. Per il resto l’allenatore vuole lavorare con chi c’è già, salvo i prestiti che andranno via, come Gollini, Dendoncker e Traoré. La settimana tipo permetterà a Conte di lavorare sui meccanismi e cementare il gruppo e la coesione.

Dal punto di vista tattico è ancora presto per sbilanciarsi, ma non bisogna escludere che l’allenatore pugliese possa cominciare a lavorare con la difesa a quattro. La conferma di Di Lorenzo (da lui richiesta, così come quella di Kvaratskhelia) sarebbe lo spunto per provare nelle prime settimane di lavoro un 4-2-3-1, modulo che Conte riterrebbe ideale con la rosa attuale.