Il Roma - Hermoso, ostacolo commissioni: chiesti ad ADL fino a 5mln!

Tra gli obiettivi del Napoli per la difesa c'è da tempo ormai anche Mario Hermoso. Le ultime sulla trattativa arrivano da Il Roma

Tra gli obiettivi del Napoli per la difesa c'è da tempo ormai anche Mario Hermoso. Le ultime sulla trattativa arrivano da Il Roma: "Il Napoli segue anche un altro difensore di piede sinistro. È lo spagnolo Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, ma ormai prossimo allo svincolo. Il 28enne potrebbe arrivare a parametro zero e non sarebbe un’alternativa a Buongiorno: bisogna fare i conti, in questo caso, con un alto ingaggio e le commissioni per gli agenti.

Difficilmente Hermoso accetterebbe un contratto inferiore ai 3 milioni di euro: bisogna capire se il club azzurro può spingersi così in alto, oppure fermarsi - ad esempio - a 2.5 milioni. Inoltre, Hermoso costerebbe comunque qualcosa in commissioni per gli agenti. Una cifra che può oscillare facilmente tra i 2 e i 5 milioni di euro: anche in questo un aspetto da non sottovalutare".