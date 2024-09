Il Roma - Mario Rui chiede una buonuscita folle per lasciare il Napoli: la cifra

Mario Rui alla fine è rimasto al Napoli, rifiutando diverse proposte nonostante sia stato escluso alla lista per la Serie A. Il motivo? Probabilmente una buonuscita che il club azzurro non vuole concedergli. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Roma: "Il portoghese chiama a soldi. Se proprio deve lasciare il club azzurro vuole una buonuscita abbastanza copiosa. Si parla addirittura di sei milioni di euro per salutare tutti.

Una cifra blu che De Laurentiis non sborserà mai. Piuttosto lo tiene fuori rosa. Il problema è che Mario Rui ha un contratto fino al 2026. E quindi la situazione non è facile. C'è il rischio che la situazione imploda".