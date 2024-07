Il Roma - Martedì visite a Castel Volturno: possono esserci anche ben due acquisti

vedi letture

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social. "Come anticipato, il Napoli inizierà il raduno martedì 9 luglio. L'obiettivo del ds Manna è portare a Castel Volturno Rafa Marin (visite mediche tra lunedì e martedì) e Leonardo Spinazzola, su cui ancora non c'è l'intesa definitiva. Il Napoli offre un biennale, ma si tratta sull'opzione per il terzo anno, come chiesto dal giocatore. Guadagnerà 2.5 milioni rispetto ai 3 con la #Roma. Ridotto l'ingaggio per la grande voglia di lavorare con Conte".