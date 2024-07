Il Roma - Osimhen, ADL non riceverà mai 130mln: si studiano formule alternative

il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social per aggiornare la trattativa più calda dell'estate: "Nessun club, salvo sorprese, pagherà la clausola rescissoria per Osimhen. Nessun segnale nemmeno dall'Arabia, col nigeriano che vuole comunque restare in Europa. Dal 1 agosto cambia la strategia, ma non i piani. L'attaccante vuole andare via e il Napoli vuole cederlo.

Ad oggi c'è l'interesse di Paris Saint Germain e Chelsea, ma non si è parlato di clausola. Si studiano formule alternative provando a recuperare una somma quanto il più possibile vicina ai 120 milioni della clausola. Chiaramente il club azzurro lavora solo alla cessione a titolo definitivo. Lukaku resta in attesa, anche se comincerà ad allenarsi con il Chelsea".