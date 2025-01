Il Roma - Se oggi non gioca, Ngonge chiederà la cessione: due club di A su di lui

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha rivelato una notizia su Cyril Ngonge tramite un post pubblicato su X: "La gara di Firenze è importante per il futuro di Ngonge. Gli agenti hanno già chiesto di incontrare Manna per delineare il futuro. Se il belga oggi non dovesse essere utilizzato dovrebbe arrivare la richiesta di cessione: su Ngonge c'è l'interesse del Bologna e un sondaggio del Torino.

In stand-by la cessione di Rafa Marin, il Napoli ha chiesto al Como di aspettare. Sul fronte entrate si aspettano notizie da Danilo, mentre il Chelsea per ora dice no al prestito di Veiga. A centrocampo si guarda a un under: piace Fazzini dell'Empoli. Attesi sviluppi".