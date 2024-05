KK, De Maggio: “Il Napoli vuole Gudmundsson del Lille, lo svedese ha dato l’ok"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di 'Radio Goal' del mercato del Napoli.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di 'Radio Goal' del mercato del Napoli: "Osimhen? Il suo volere è la Premier League, non è attratto dal PSG anche perchè in Francia ci ha già giocato. Se non arrivassero offerte dalla premier terrebbe in considerazione delle proposte dall’Arabia. Al Napoli tutto ciò non interessa, l’importante è che arrivino 120 mln.

Lukaku? Da quello che so non c’è nulla di concreto, è una suggestione che viene abbinata a Conte.

Di Lorenzo? Non s’è sentito tutelato dalla società in qualità di capitano e le dichiarazioni del suo agente hanno acceso i riflettori di altri club che vorrebbero il capitano del Napoli. Se Conte vuole Di Lorenzo si spenderà per convincerlo a restare a Napoli. Sembrerebbe che ad Antonio Conte piaccia molto Zirkzee e sarebbe un acquisto interessante. Il Napoli è interessato ad un Gudmundsson, ma non è quello del Genoa, ma gioca nel Lille ed è un terzino sinistro. Il calciatore vorrebbe venire a Napoli”.