KK - Gaetano via, ma non solo: Natan verso il Verona. Cajuste e Lindstrom...

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così: "Manna sta facendo un gran lavoro in mezzo alle difficoltà. Si trova a dover gestire l'affare Osimhen-PSG, a trattare col Chelsea per far arrivare Lukaku e dovrà sistemare dei calciatori che non verranno confermati. Dovrebbe essere la settimana della partenza di Gaetano, ma non solo.

C'è da sistemare Simeone, probabilmente anche Ostigard che però continua a rifiutare la Ligue 1. C'è da valutare anche altri nomi: Natan, che può andare in prestito all'Hellas Verona, e Cajuste potrebbero partire", le sue parole durante la trasmissione 'Radio Goal' sulle varie uscite del Napoli.