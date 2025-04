KK - Hojlund primo obiettivo! Ma occhio alla Juve: c'è una manovra di disturbo

Continuano ad accendersi le dinamiche di mercato attorno al nome di Rasmus Højlund. A svelare gli ultimi retroscena è stato Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli. Secondo il collega, nelle ultime 48 ore la Juventus si sarebbe inserita con decisione nella corsa al centravanti ex Atalanta, ora al Manchester United, con l’intento di mettere pressione al club azzurro.

Un’azione che viene interpretata da De Maggio come un chiaro tentativo di disturbo: i bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Victor Osimhen, ma si sarebbero scontrati con il muro eretto da Aurelio De Laurentiis, deciso a non trattare con la Vecchia Signora. Respinto l’assalto per il nigeriano, la Juve avrebbe virato su Højlund, cercando di inserire un elemento di disturbo nei piani di mercato del Napoli, che sul danese ha già acceso i riflettori.