KK - McTominay non svolgerà oggi le visite: ecco per quando sono fissate

Scott McTominay è arrivato poco fa a Napoli. Con un volo proveniente da Manchester e atterrato a Capodichino, comincia l'avventura con i partenopei del centrocampista scozzese. Un'accoglienza da brividi per lui, con centinaia di tifosi ad attenderlo all'aeroporto.

Intanto c'è una novità per quanto riguarda le visite mediche. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il mediano classe 1996 non dovrebbe svolgerle oggi, bensì domani: i test sarebbero stati fissati infatti per domattina alle 10 presso la Clinica Pineta Grande.