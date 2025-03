KK - Non solo il riscatto di Billing: già decisi altri due affari per l'estate

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato che il Napoli riscatterà Philip Billing dal Bournemouth, versando nelle casse del club inglese i 9 milioni di euro del diritto di riscatto fissato a gennaio scorso: "Il Napoli ha deciso di riscattare Billing pagando 9 milioni di euro. Saranno invece ceduti Cheddira e Simeone, oltre a Folorunsho", le sue parole a 'Radio Goal'.

