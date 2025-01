KK - Si complica Danilo? Non c'è accordo con la Juve e la famiglia spinge per il Brasile

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Notizie da Torino che riguardano Danilo. Rispetto alle notizie di grande ottimismo che filtravano bisogna essere più prudenti. Non c’è ancora accordo tra la Juve e Danilo sulla rescissione. Forse avevamo fatto un passo troppo veloce in avanti, non è detto che arrivi nelle prossime 48 ore.

Poi non è detto che, a rescissione avvenuta, venga a Napoli. La famiglia di Danilo vuole tornare in Brasile ed il calciatore non ha sciolto le riserve. Casadei? Era stato accostato per più giorni al Napoli, ma attenzione perchè nelle prossime ore potrebbe firmare con l’Aston Villa”.