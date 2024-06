KKN - Non solo Rafa Marin, Buongiorno ed Hermoso: spunta Pongracic del Lecce

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Dalle informazioni che ho Manna potrebbe andare in Germania per parlare con Kvaratskhelia. Però mi dicono di stare tranquillo, Kvaratskhelia resterà a Napoli. In una fase di rinnovo si può anche giocare per alzare la posta, sono cose che accadono anche se le dichiarazioni del papà del calciatore sono state fuori luogo. Conte farà di tutto per valorizzare Raspadori nel suo 3-4-2-1, con Raspadori-Kvaratskhelia ed una prima punta oppure Raspadori potrebbe fare il vero trequartista alle spalle di due punte.

Difensori? Non solo Buongiorno, Rafa Marin e Hermoso, ma vi dico occhio anche a Pongracic del Lecce”.