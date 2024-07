KKN - Osimhen-PSG, prossime 48 ore decisive: agente a breve in Francia

Victor Osimhen al PSG: la trattativa, almeno per ora, non decolla.

Victor Osimhen al PSG: la trattativa, almeno per ora, non decolla. Per sbloccarla, Roberto Calenda, agente del nigeriano, sarà a breve in Francia. A riferirlo è Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Le prossime 48 ore saranno fondamentali.

Si spinge chiaramente per il Paris Saint Germain, altrimenti, dovesse sfumare, si proverà a convincerlo per andare in Arabia Saudita. Sarebbe una regressione sul piano calcistico ma un passo avanti sul fronte economico. Parlo di due giorni perché nelle intenzioni del Napoli c'è la volontà di andare a Castel di Sangro con Osimhen ceduto e Lukaku in arrivo in ritiro”.