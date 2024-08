L'Equipe - Infortunio Ramos non cambia i piani: il Psg non andrà su Osimhen

Il Paris Saint Germain non procederà la trattativa per Osimhen

Il ​​​​Paris Saint Germain ha deciso di non procedere le trattative per portare Victor Osimhen a Parigi: nonostante l'infortunio di Gonçalo Ramos, i francesi non continueranno a cercare un accordo per l'attaccante nigeriano in forza al Napoli. Come confermato da Luis Enrique in conferenza stampa, i parigini cercheranno di colmare l'assenza di Mbappe con la forza del gruppo, quindi senza sostituirlo con un vero centravanti. A riportare la notizia è il noto giornale francese l'Equipe.