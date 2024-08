L'Equipe - Osimhen ha un accordo col PSG, ma forse non è il '9' per Luis Enrique

Luis Enrique potrebbe anche lanciare un 'falso 9' in alcune partite, come ha provato a fare da commissario tecnico della Spagna

Alla fine il Paris Saint-Germain difficilmente prenderà un centravanti. Dal punto di vista tattico, l’opzione numero uno al momento è quella di schierare Randal Kolo Muani o Gonçalo Ramos davanti. Il club ritiene che, liberati dall’ombra protettiva ma prepotente di Mbappé, gli altri attaccanti cresceranno gradualmente. A riferirlo è l'edizione odierna de L'Equipe.

Luis Enrique potrebbe anche lanciare un 'falso 9' in alcune partite, come ha provato a fare da commissario tecnico della Spagna. L’idea è che le situazioni di pericolo arrivino da ogni parte e non solo da un giocatore, come spesso è accaduto con Mbappé. In questo senso, i centrocampisti sarebbero incoraggiati a prendersi più responsabilità in zona gol, sulla falsariga di quanto fatto da Vitinha nella scorsa stagione (9 gol) . Agli occhi dello staff, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery e ora Joao Neves hanno un potenziale in questo settore.

Forse proprio per questo il PSG non ha mai accelerato per Victor Osimhen. Il nigeriano è interessato a trasferirsi nella capitale francese e ha anche definito i dettagli finanziari di un accordo con il club. Tuttavia, il Psg non ha ancora presentato un’offerta formale alla controparte napoletana. Forse perché non rientra nell’archetipo del ‘9’ preferito da Luis Enrique? Perché il Paris ha bisogno di fargli spazio prima di fare una mossa? Sono stati avviati contatti con l’Atlético Madrid per il trasferimento di Gonçalo Ramos. I Colchoneros hanno poi ingaggiato... Julian Alvarez. Ci sono ancora tre settimane di mercato, vedremo se cambierà qualcosa.