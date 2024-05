Mediaset - Allegri, ora c'è solo un'ipotesi remota in Italia: l'imprevedibilità di ADL

Le modalità dell'esonero di Max Allegri aprono ad un'eventuale causa di lavoro. L'ex tecnico bianconero dovrebbe restarsene tranquillo per un po'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le modalità dell'esonero di Max Allegri aprono ad un'eventuale causa di lavoro. L'ex tecnico bianconero dovrebbe restarsene tranquillo per un po' aspettando con calma la chiamata giusta, racconta Sportmediaset sottolineando che ad oggi non ci sono prospettive nell'immediato ma alcuni scenari potrebbero aprirsi.

A partire dalla Saudi Pro League che lo aveva già tentato alla fine della scorsa stagione e forse, con il senno di poi, Max si è pentito di non aver provato quella strada. In Premier non ci sono ad oggi possibilità nei grandi club, resta il Bayern Monaco che non ha trovato ancora il tecnico ed in Italia c'è solo un'ipotesi: "Seppur più vicina alla suggestione che alla realtà, e che potrebbe essere credibile: quella di Napoli. Si sa che De Laurentiis è imprevedibile e che sceglie da solo. Vuole un allenatore di nome dopo la disastrata stagione attuale e, nel caso in cui Conte non dovesse arrivare, Allegri assomiglierebbe molto al profilo perfetto per un rilancio in grande stile".