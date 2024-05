Mediaset anticipa: Gasperini ha ottenuto le garanzie che chiedeva, resta all'Atalanta

GIOVANILI A TORRE DEL GRECO ARRIVANO LA JUVE E LE MILANESI PER UN TORNEO UNDER 17: I DETTAGLI (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 18 MAG - Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di... (ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 18 MAG - Inter, Juventus, Milan e Turris: sono le quattro squadre che sabato 25 e domenica 26 maggio si sfideranno allo stadio Amerigo Liguori con ingresso gratuito in occasione del primo trofeo di calcio Under 17 "Città di... SERIE A LA SALERNITANA PUÒ DIVENTARE LA PEGGIOR SQUADRA DELLA STORIA DELLA SERIE A: IL DATO La Salernitana nell'ultimo turno di campionato è attesa dalla complicatissima trasferta sul campo del Milan. I granata, retrocessi in Serie B ormai da settimane, hanno ancora un obiettivo. Solo con una vittoria, sarebbe la prima nel 2024, la terza in totale, i... La Salernitana nell'ultimo turno di campionato è attesa dalla complicatissima trasferta sul campo del Milan. I granata, retrocessi in Serie B ormai da settimane, hanno ancora un obiettivo. Solo con una vittoria, sarebbe la prima nel 2024, la terza in totale, i...