Mediaset - Chiesa, contatti con l'agente e c'è l'ok di Conte: le ultime

Chiesa, contatti con l'agente e c'è l'ok di Conte: le ultime

Federico Chiesa non sta trovando spazio al Liverpool e potrebbe lasciare l'Inghilterra nella prossima finestra di mercato. Il Napoli è interessato, come scrive Sportmediaset: "Napoli molto interessato come dimostra il fatto che un contatto esplorativo con l’agente è andato in scena nei giorni scorsi. Conte avrebbe già dato il benestare e da parte del giocatore ci sarebbe disponibilità a trasferirsi.

L’operazione potrebbe concretizzarsi in prestito, ma dai primi colloqui tra le parti è emerso un problema legato all’ingaggio. Chiesa guadagna 7,5mln e il ds Manna proverà a convincere gli inglesi a coprire parte dello stipendio".