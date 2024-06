Mediaset - Gimenez può essere il regalo di ADL a Conte: altri due club su di lui, il prezzo

Il Napoli è interessato a Santiago Gimenez.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è interessato a Santiago Gimenez. Il messicano del Feyenoord piace molto al club azzurro, ma anche anche al Milan e al Tottenham. In caso ci sarà dunque da battere la concorrenza, riferisce SportMediaset.

Il Feyenoord infatti chiede 40 milioni per il giocatore, cifra un po' alta per il Napoli. Non è detto però che con i tanti giocatori in partenza De Laurentiis non decida di fare un regalo al nuovo allenatore.