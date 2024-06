Mediaset - Non solo Napoli e Roma su Chiesa: l’Inter pensa al colpo a zero tra un anno

Sul suo canale Youtube, il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi ha parlato della suggestione Federico Chiesa per l'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul suo canale Youtube, il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi ha parlato della suggestione Federico Chiesa per l'Inter: "La Juventus ha intenzione di cedere Chiesa, può diventare un giocatore appetibile a costo zero per l'Inter. Forse non funzionerebbe per il 3-5-2 di Inzaghi ma spesso riesce a trasformare giocatori arrivando a vetta mai toccate come Calhanoglu e Dimarco che non veniva considerato all'altezza dell'Inter da allenatori prestigiosi.

Si è inserito il Napoli visto che Conte stima tantissimo Chiesa, vuole rivitalizzarlo e c'è anche la Roma che con De Rossi ci sta provando. L'Inter osserva, potrebbe farci un pensierino tra un anno se non trovasse un accordo. Marotta e Ausilio lo apprezzano, non è un segreto".