Mediaset - Per Conte la difesa è al completo dopo Buongiorno e Rafa Marin

vedi letture

Mario Hermoso non interessa al Napoli. Per Antonio Conte, dunque, come scrive Sportmediaset, la difesa è a posto così dopo gli innesti di Buongiorno e Marin.

A Castel Volturno non arriveranno altri rinforzi per il pacchetto arretrato. La precisazione del Napoli per sgombrare il campo da indiscrezioni e ricostruzioni su possibili obiettivi azzurri arriva in maniera ufficiale direttamente dai social.