Mediaset - Tchatchoua piace molto a Conte: nuovo assalto a gennaio?

Il Napoli non smette di seguire Tchatchoua, difensore del Verona, esterno destro di grande fisicità e velocità, autore di un'ottima prova all'esordio proprio contro la squadra allenata da Conte.

Leader degli scaligeri, il 22enne piace molto al tecnico del Napoli: secondo Sportmediaset, non è da escludere un nuovo tentativo degli azzurri a gennaio dopo quello andato in scena ad agosto per completare le corsie laterali.