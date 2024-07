Rai - Buongiorno, ultimi dettagli: la clausola possibile solo dopo un biennio

Ultime sul mercato del Napoli. Si avvicina Alessandro Buongiorno per la difesa. Ciro Venerato al sito TGR con gli ultimi aggiornamenti in merito ai movimenti per la difrsa: "Nessun sussulto, tutto procede come detto e scritto lunedì pomeriggio. Il Napoli è intenzionato ad ingaggiare Buongiorno, Spinazzola ed Hermoso. Col granata si stanno limando dettagli (diritti di immagine e possibilità di una clausola dopo un biennio) ma la volontà comune è quella di giocare nel Napoli. E col Toro un accordo si troverà alzando di poco il fisso e con bonus meno difficili da raggiungere.

Buongiorno intende lavorare con Antonio Conte così come Spinazzola. Accordo non ancora definito (notizie provenienti dal suo entourage) ma si lavora alacremente per chiudere accordo biennale (forse legato al numero di gare del primo anno). Per Hermoso solito botta e risposta tra entourage e dirigenza azzurra. Ma dopo il no agli arabi e al Besiktas sembra chiara la scelta. Anche l'ex centrale dell'Atletico Madrid sogna la maglia azzurra".