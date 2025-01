Rai - Danilo al Napoli, questione di tempo: possibile indennizzo alla Juve legato all'obiettivo

vedi letture

Così l'esperto di mercato Ciro Venerato, ai microfoni di Rainews 24, ha fatto il punto sulla trattativa per portare il difensore in uscita dalla Juventus alla corte di Antonio Conte.

"Per Danilo al Napoli è partito il conto alla rovescia". Così l'esperto di mercato Ciro Venerato, ai microfoni di Rainews 24, ha fatto il punto sulla trattativa per portare il difensore in uscita dalla Juventus alla corte di Antonio Conte.

"Per quanto riguarda Danilo è solo un conto alla rovescia per il suo arrivo al Napoli. Con la Juventus si potrà al massimo lasciare un indennizzo legato alla qualificazione Champions o allo Scudetto. Per il brasiliano pronti 18 mesi di contratto per il futuro difensore azzurro, già legato al Napoli a partire dal primo luglio".