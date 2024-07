Rai - Il Napoli venderà Lindstrom, ma niente Chiesa! Smentite su Saelemaekers e Mykolenko

vedi letture

"Si tratta e si pensa sempre al solito Hermoso, ma è ancora presto”.

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli: “Mi arrivano smentite su questo interesse di Conte per Saelemaekers.

Non c’è l’interesse del Napoli per Federico Chiesa, venderà Lindstrom probabilmente all’Everton (deve aspettare solo il sì del calciatore) ma non prenderà assolutamente l’attaccante della Juve. Ci sono altre idee in quella zona del campo.

Per quanto riguarda il difensore è attesa per Ostigard, che piace al Rennes ma lui sogna Torino o Genoa. Smentite per Mykolenko, centrale dell’Everton. Si tratta e si pensa sempre al solito Hermoso, ma è ancora presto”.