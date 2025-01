Rai - Nessun blitz per Manna: le prossime mosse del ds per Garnacho e Adeyemi

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, parla del Napoli al Tg Sport: "Manna non ha programmato per oggi blitz all'estero. In agenda nuove call con lo United per Garnacho e con gli agenti di Adeyemi (col Borussia cifra già concordata da più di una settimana: 45 milioni).

Lo United entro 48 ore definirà Dorgu (40 milioni al Lecce) ma la spesa sarà in parte coperta dalla cessione di Rashford. Manna spera di abbassare ulteriormente la cifra anche se fino ad oggi il Manchester è rimasto fermo a 65 milioni.