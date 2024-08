Rai - Ngonge, il Napoli ha detto 'no' a Zalewski e Bove: non accetta contropartite

vedi letture

Non solo Romelu Lukaku. Intervenendo a Rainews24, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato anche di alcuni rumors di mercato circolati ieri e che non andranno a buon fine.

Il Napoli infatti ha detto 'no' alle proposte della Roma per Nicola Zalewski e Edoardo Bove. il club giallorosso è interessato a Ngonge che però può andare via senza contropartite tecniche. L'esterno del Napoli gradirebbe la Lazio, dove ritroverebbe Baroni con cui s'è esaltato a Verona, ma Lotito deve prima vendere per poter poi affondare eventualmente il colpo.