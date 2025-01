Rai - Niente Pellegrini: Conte deciso a puntare su Raspadori! Danilo in arrivo

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, ha fatto un punto su varie trattative di mercato nel corso del telegiornale sportivo dell'emittente di Stato: "Pellegrini-Frattesi, smentito lo scambio, il centrocampista romanista non sembra convincere l’Inter. Sfuma anche l’opzione Napoli, con Conte che punta su Raspadori per il centrocampo.

Chiesa è apprezzato ma non rientra nei piani per gennaio. Il tecnico azzurro dovrebbe invece accogliere quasi certamente Danilo, ormai fuori rosa. Con un accordo già raggiunto per fine stagione, si lavora per anticipare l’operazione senza costi aggiuntivi: la Juventus risparmierebbe sullo stipendio e potrebbe reinvestire la cifra sul mercato.

Intanto, la Fiorentina attende l’arrivo di Folorunsho, mentre il Napoli mira a Biraghi e proverà a soffiare Fazzini alla Lazio".