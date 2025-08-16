Rai, Paganini: "Contatti con Zirkzee! Dopo il ko di Lukaku può arrivare al posto dell'ala"

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Juanlu Sanchez siamo in dirittura d'arrivo. La prossima settimana comincerà il campionato, di fatto il mercato subirà un'acceletata in linea generale. Il Napoli potrebbe valutare anche un investimento su una prima-seconda punta che su un esterno puro, alla luce dell'infortunio di Lukaku.

Sicuramente Conte e Manna stanno valutando anche questa situazione. A me risulta che ci sono stati dei contatti con l'entourage di Zirkzee, che è una punta di ruolo. Bisogna capire cosa ne pensa Conte dopo l'infortunio di Lukaku. Zirkzee potrebbe fare sia la prima che la seconda punta".